Депутат, предлагавший россиянам «поменьше питаться» в кризис, задекларировал нулевой доход. Год назад он заработал четыре копейки

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Депутат Законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» Илья Гаффнер задекларировал доход в ноль рублей за 2020 год. Декларация опубликована на сайте регионального парламента.

Гаффнер задекларировал в собственности одну квартиру площадью 66 квадратных метров. При этом у каждого из его трех несовершеннолетних детей тоже есть по квартире — 80, 201,7 и 239,2 квадратных метра.

В разговоре с «Открытыми медиа» Гаффнер подтвердил, что не заработал за 2020 год ничего. Он отказался уточнить, на какие средства живет.

Гаффнер получил известность в начале 2015 года, когда предложил россиянам на фоне роста цен «поменьше питаться».

По итогам 2019 года Гаффнер задекларировал доход в четыре копейки.

В 2017 году Гафнера оштрафовали за сокрытие доходов при прохождении процедуры банкротства. По данным прокуратуры, Гаффнер, будучи признанным банкротом, получал зарплату наличными на руки, скрыв таким образом, от конкурсного управляющего около 400 тысяч рублей.

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