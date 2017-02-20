Единорос Илья Гаффнер посоветовал россиянам «поменьше питаться». Что с ним после этого случилось?

Свердловский депутат-единорос Илья Гаффнер прославился на всю Россию своим заявлением о том, что гражданам «можно поменьше питаться, например» — из-за выросших цен на продукты. Теперь Гаффнер должен сам по решению суда ограничивать себя в средствах, чтобы расплатиться по долгам, превышающим 160 миллионов рублей. «Медуза» коротко рассказывает, как сложилась судьба Гаффнера после его знаменитого изречения в начале 2015 года.

Что случилось с Ильей Гаффнером после того, как он посоветовал россиянам «поменьше питаться»

1. Задолжал банку почти 200 миллионов рублей и стал невыездным. Илья Гаффнер был совладельцем и поручителем по кредиту компании «Шиловское», которая не вернула заемные деньги Россельхозбанку. В октябре 2015 года судебные приставы запретили ему покидать страну из-за общей суммы долгов 196 миллионов рублей.

2. Отстранился от «Единой России». Сначала Гаффнера исключили из политсовета партийной ячейки в Свердловской области, а потом его, как утверждается, в последний момент убрали из списка партийных кандидатов на выборах в законодательное собрание.

3. Стал банкротом, причем снова выездным. Сумма долга перед Россельхозбанком немного сократилась, но с Гаффнера все равно требовали почти 170 миллионов рублей. В июле 2016 года Арбитражный суд признал его банкротом. Назначенный судом финансовый управляющий пытался ограничить выезд депутата за границу, но не смог.

4. Выиграл выборы, победив другого единороса. Гаффнер пошел в законодательное собрание как самовыдвиженец — и добился снятия с выборов другого кандидата от «Единой России» Анатолия Павлова, также выдвинувшегося самостоятельно. У Павлова нашли слишком большое количество брака в собранных подписях. В Белоярском одномандатном округе Гаффнер набрал 28,6% голосов.

5. Лишился диплома о дополнительном образовании. Суд постановил, что у Гаффнера не может быть диплома о дополнительном образовании, потому что нет данных об основном образовании. Депутат не значится в списках выпускников Уральского государственного технического института, который он якобы закончил по специальности «Технолог машиностроения».

6. Вынужден жить на прожиточный минимум. По решению суда Гаффнер для возвращения долга может тратить на себя не более 10,6 тысячи рублей ежемесячно, а на трех своих детей — не более 30,6 тысячи рублей. При этом депутата подозревают в том, что уже после признания банкротом он скрыл свои доходы на сумму более 400 тысяч рублей.