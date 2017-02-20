Советовавшего «питаться меньше» депутата заподозрили в сокрытии доходов

Депутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер подозревается в сокрытии доходов, сообщила пресс-секретарь региональной прокуратуры Марина Канатова.

В 2016 году, напомнила она, Гаффнер был признан банкротом как физическое лицо. По закону, он должен был сразу же после начала процедуры банкротства передать свои банковские карточки конкурсному управляющему, однако сделал это лишь спустя несколько недель.

Кроме того, добавила представитель прокуратуры, Гаффнер с момента признания его банкротом в июле 2016 года получал зарплату наличными на руки, что также нарушает установленную законом процедуру.

В результате, сообщила Канатова, более 400 тысяч рублей прошли «мимо конкурсной массы, куда должны поступать все доходы банкрота и из которой должны выплачиваться долги кредиторам».