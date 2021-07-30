Виталина Бацарашкина принесла России десятое золото на Олимпиаде в Токио

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Российская спортсменка Виталина Бацарашкина победила на олимпийских соревнованиях по стрельбе из пистолета с 25 метров.

Россиянка стала двукратной олимпийской чемпионкой. Ранее в Токио она выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Также в паре с Артемом Черноусовым она стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

Для российской команды это уже десятое золото на Олимпиаде в Токио. В общем зачете россияне идут на четвертом месте после Китая, Японии и США.

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