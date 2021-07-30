Путин создал в России комиссию по историческому просвещению. Ее возглавит Владимир Мединский

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Этот документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Комиссия создана с целью «обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории».

Комиссия будет заниматься координацией деятельности госорганов и научного сообщества по выработке единого подхода к историческому просвещению, предупреждением попыток «фальсификации истории», а также анализом деятельности иностранных структур, «наносящей ущерб национальным интересам России в исторической сфере».

Руководителем комиссии назначен помощник президента России Владимир Мединский.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег