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Путин создал в России комиссию по историческому просвещению. Ее возглавит Владимир Мединский

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Этот документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Комиссия создана с целью «обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории». 

Комиссия будет заниматься координацией деятельности госорганов и научного сообщества по выработке единого подхода к историческому просвещению, предупреждением попыток «фальсификации истории», а также анализом деятельности иностранных структур, «наносящей ущерб национальным интересам России в исторической сфере». 

Руководителем комиссии назначен помощник президента России Владимир Мединский. 

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