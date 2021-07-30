Прокуратура Москвы обвинила комика Идрака Мирзализаде в «пропаганде неполноценности» из-за шутки про русских арендаторов квартир

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Прокуратура Центрального округа Москвы завела на стендап-комика Идрака Мирзализаде административное дело о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП). Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура пришла к выводу, что Мирзализаде «публично произнес высказывания, содержащие… лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».

Мирзализаде грозит либо до 20 тысяч рублей штрафа, либо до 100 часов обязательных работ, либо до 15 суток административного ареста.

Накануне «Правозащита Открытки» сообщила, что Мирзализаде вызвали в прокуратуру. Поводом стал фрагмент его выступления в программе «Разгоны» в марте. Комик рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры, и пошутил про русских.

В июне Мирзализаде заявил, что его высказывание о русских раскритиковали, вырвав из контекста, телеканал «Царьград» и телеведущий Владимир Соловьев. После этого, по словам комика, он получил несколько тысяч угроз в интернете, а также подвергся нападению в Москве. По словам Мирзализаде, два человека ударили его и потребовали извинений за его шутку.

Мирзализаде объяснил, что шутка, ставшая поводом для административного дела, это — «высмеивание суждения о целом народе по одному негативному инциденту, то, с чем сталкивается любой неславянин в СНГ регулярно».

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