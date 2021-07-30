Генконсульство РФ в Анталье призвало российских туристов быть готовыми к эвакуации из-за пожаров

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Генеральное консульство РФ в Анталье призывает россиян быть готовыми к возможной эвакуации из-за лесных пожаров, продолжающихся в Турции.

Россиян, цитирует ТАСС сообщение генконсульства, также просят быть «предельно внимательными» и «следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации».

По состоянию на 30 июля, подчеркнули в генконсульстве, данных о пострадавших россиянах нет.

Из-за лесных пожаров некоторые отели в Бодруме и Манавгате были вынуждены эвакуировать своих постояльцев, среди которых, следует из сообщения генконсульства РФ, были и туристы из России. В Бодруме туристов уже вернули в отели. Проживавшим в Манавгате туристам из РФ, сообщило генконсульство, оказывается «необходимое содействие в переселении в более благополучные районы».

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