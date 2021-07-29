В России третий раз за месяц официально зафиксирована рекордная смертность от ковида

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В России за сутки умерли 799 человек с подтвержденным диагнозом СOVID-19, сообщил 29 июля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Это рекордный показатель суточной смертности, который фиксируется за месяц уже третий раз, ранее такое количество человек умирали от ковида 16 июля и 24 июля.

Больше всего смертей от ковида за сутки зарегистрировано в Москве (79 человек) и Санкт-Петербурге (64 человека).

Всего в России, по данным оперативного штаба, от COVID-19 с начала пандемии умерли 156 977 человек.