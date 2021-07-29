Первая российская авиакомпания получила разрешение на полеты на курорты Египта. Регулярные рейсы обещают с 9 августа

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Авиакомпания «Россия» получила разрешение Росавиации на полеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Регулярные рейсы на египетские курорты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «России», авиакомпания готова выполнять с 9 августа.

«Россия» — первый авиаперевозчик, получивший от Росавиации разрешение на рейсы на курорты Египта, после того, как было принято решение о возобновлении полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Авиасообщение между Россией и Египтом прервали в ноябре 2015 года вскоре после авиакатастрофы над Синайским полуостровом, в которой погибли 224 человека. Россия объясняла запрет тем, что в египетских аэропортах недостаточно соблюдают меры безопасности.

В 2018 году были разрешены полеты в Каир, но не на египетские курорты. Весной 2020 года авиасообщение между Россией и Египтом было вновь закрыто из-за пандемии коронавируса.

24 июля российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил, что регулярные рейсы на египетские курорты возобновятся с 9 августа. Каждую неделю из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, говорилось в сообщении, будут летать по пять рейсов в неделю на каждом направлении.

До закрытия авиасообщения Египет был одним из самых популярных направлений для отдыха россиян.

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