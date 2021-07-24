Россия с 9 августа возобновит полеты на курорты Египта

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Россия с 9 августа возобновит авиасообщение с египетскими курортами, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Каждую неделю из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут летать по пять рейсов в неделю на каждом направлении.

Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

Также с 9 августа Россия возобновит на взаимной основе авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.

Авиасообщение между Россией и Египтом прервали в ноябре 2015 года вскоре после , в которой погибли 224 человека. Россия объясняла запрет тем, что в египетских аэропортах недостаточно соблюдают меры безопасности.

В 2018 году Россия восстановила регулярные рейсы в Каир, однако запрет на полеты чартеров на курорты продолжал действовать. Весной 2020 года авиасообщение вновь полностью закрыли из-за пандемии коронавируса.

В июле 2021 года президент РФ Владимир Путин своим указом отменил запрет на коммерческие пассажирские перевозки из России на курорты Египта.

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