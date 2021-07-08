Путин отменил указ о запрете полетов из России на египетские курорты

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Указ, запрещающий полеты из России в Египет, кроме рейсов в Каир, признан «утратившим силу». Соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу с момента подписания.

Обновление: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом после отмены запрета на полеты примет решение о количестве рейсов в Египет. «О принятом решении будет сообщено дополнительно», сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе.

Отменен президентский указ № 553, подписанный 08.11.2015 года, и поправки в него, внесенные указом от 2 января 2018 года. Указ № 553 запрещал коммерческие пассажирские перевозки из России в Египет за исключением рейсов в Каир.

Запрет на полеты был введен после того, как самолет A321 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха, 31 октября 2015 года взорвался над Синайским полуостровом. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Ответственность за взрыв бомбы, заложенной на борту лайнера, взяли на себя террористы, связанные с запрещенной в России террористической организацией « ».

Этим же указом № 553 туристическим компаниями было рекомендовано «воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки» в Египет, за исключением Каира.

За последние несколько лет неоднократно появлялись сообщения о том, что Россия готова возобновить полеты на египетские курорты, однако отмена запрета постоянно переносилась.

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