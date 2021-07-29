Павел Дуров подверг Facebook и Twitter критике за блокировку фейков о COVID-19

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Основатель Telegram Павел Дуров подверг критике крупнейшие социальные сети за блокировку ложной информации о коронавирусе. По мнению Дурова, это неэффективный способ борьбы с фейками.

Дуров отметил, что на момент появления какой-либо новой идеи часто сразу бывает сложно понять — научная она или нет. В качестве примера основатель Telegram привел блокировку сообщений о том, что коронавирус имеет искусственное происхождение, в Twitter и Facebook. Он подчеркнул, что если год назад мнение о происхождении вируса из лаборатории в Ухани считалось теорией заговора, сейчас эту версию уже допускают многие серьезные ученые.

Как считает Дуров, подобные блокировки информации со стороны социальных сетей подрывают доверие людей к нейтральности платформ и ставят под угрозу борьбу с дезинформацией в дальнейшем. Он заявил, что в Telegram полагают, что только сами пользователи должны решать, во что им верить.

ВОЗ по итогам расследования в Китае в марте опубликовала доклад о происхождении коронавируса, в котором наиболее вероятным вариантом была названа его передача человеку от животных. Версия искусственного происхождения там характеризовалась как «крайне маловероятная».

Крупные социальные сети модерируют посты с информацией о коронавирусе с самого начала пандемии. На большинство из них Facebook и Twitter ставят плашки со ссылками, по которым можно ознакомиться с официальной информацией о болезни.

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