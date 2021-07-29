Модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС. Его запуск откладывался четырнадцать лет, а полет проходил с техническими неполадками

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Многоцелевой модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщает ТАСС.

Стыковка к российскому модулю МКС «Звезда» прошла в автоматическом режиме, внеплановый выход космонавтов в космос для помощи в стыковке не потребовался.

Ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала 21 июля. На следующий день стало известно о проблемах с двигателями модуля из-за которых существовал риск, что он не сможет долететь до станции. «Роскосмос» тогда сообщал, что специалисты проверяют работоспособность оборудования модуля.

Уже после стыковки глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин признал, что «пришлось поволноваться первые три дня» из-за потери телеметрии и пообещал «безусловно проанализировать» случившееся.

Разработка модуля «Наука» началась в 1995 году. Первоначально планировалось, что он будет запущен к МКС еще в 2007 году, однако запуск модуля неоднократно откладывался.

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