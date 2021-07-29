Международный арбитраж присудил бывшей структуре ЮКОСа пять миллиардов долларов в споре с Россией

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Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге вынес решение в пользу компании Yukos Capital Sarl в споре с Россией, сообщили профильные издания Global Arbitration Review и Law360. Также об этом пишет РБК, ссылаясь на нидерландский фонд Yukos, который управляет судебными процессами, связанными с ликвидацией ЮКОСа. Представители России это пока не комментировали.

На заседании 23 июля международный трибунал признал, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании ЮКОС, и «не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах». Арбитраж обязал Россию выплатить компании пять миллиардов долларов в качестве компенсации.

Yukos Capital выдала ЮКОСу два займа: один — на три миллиарда долларов, другой — на 350 миллионов долларов, пишет Law360. Займы не вернули из-за банкротства и ликвидации компании. В Yukos Capital считают, что Россия экспроприировала займы, чтобы уничтожить ЮКОС.

Yukos Capital начала арбитражное разбирательство против России в 2013 году. Изначально компания требовала от государства компенсацию в размере 13 миллиардов долларов.

РБК указывает, что это дело рассматривали отдельно от основного международного дела ЮКОСа, по которому в 2014 году арбитраж в Гааге счел, что Россия незаконно национализировала нефтяную компанию. Согласно решению суда, Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов (с учетом процентов — около 60 миллиардов долларов). В феврале 2020 года это решение подтвердил апелляционный суд, Россия подала жалобу в Верховный суд Нидерландов.

В декабре 2020 года Конституционный суд России принял определение, в котором фактически разрешил правительству РФ не исполнять решение международного арбитража в Гааге о выплате многомиллиардной компенсации акционерам ЮКОСа.

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