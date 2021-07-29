Израиль первым в мире начал массовую вакцинацию третьей дозой Pfizer

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Власти Израиля объявили о старте массовой ревакцинации от коронавируса в стране. Как отмечает Reuters, это первое государство в мире, пошедшее на такой шаг.

Третью дозу вакцины Pfizer/BioNTech смогут получить люди старше 60 лет, которые завершили курс вакцинации двумя дозами не менее пяти месяцев назад.

Власти объяснили необходимость ревакцинации распространением в стране штамма дельта.

Всемирная организация здравоохранения пока официально не рекомендует проводить ревакцинацию третьей дозой, ссылаясь на отсутствие достаточного количества исследований о ее эффективности и безопасности. ВОЗ считает, что вместо этого развитые страны могли поделиться излишками вакцин с более бедными — чтобы не допустить новых масштабных вспышек ковида и появления новых штаммов.

Израиль был одним лидеров среди всех стран мира по темпам вакцинации в начале года. Уже к апрелю там были привиты 60% населения.

В последний месяц в Израиле из-за распространения штамма дельта заболеваемость резко выросла — сейчас в 10-миллионной стране регистрируется около двух тысяч случаев в день. В июне ежедневно заболевали лишь несколько десятков человек.

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