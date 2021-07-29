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Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает локдаун не самым эффективным методом сдерживания распространения коронавируса. Об этом она заявила во время онлайн-трансляции российского общества «Знание».

Новый термин — это локдаун. И некоторые страны прошли по этому пути не один, не два, уже четыре раза. Поэтому раз уж приходится его вводить четыре раза, ну значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун.

Попова объяснила, что остановка работы предприятий и организаций не купирует инфекцию, но отрицательно влияет на экономику. «Мы же видим все это», — подчеркнула она.

«В Российской Федерации есть свой алгоритм действий, система Роспотребнадзора», — добавила Попова. По ее словам, когда весной 2020 года в России действовал локдаун, Роспотребнадзор изучил рекомендации, «как сделать так, чтобы можно было и работать, и не болеть».

Общероссийский локдаун, так называемый режим нерабочих дней, действовал с 1 апреля по 12 мая 2020 года, во время первой волны коронавируса в России. В Москве и ряде других регионов во время локдауна разрешали передвигаться только по специальным пропускам.

В 2021 году некоторые регионы России также вводили локдаун. Например, он действовал в Москве с 12 по 20 июня, в Бурятии — с 27 июня по 11 июля. Кроме того, с 16 июля локдаун действует в Туве.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 1 495 775 25 398 1 346 237 124 140 2 Санкт-Петербург 522 970 19 040 497 738 6 192 3 Московская область 380 867 7 117 309 155 64 595 4 Нижегородская область 138 947 4 984 126 593 7 370 5 Ростовская область 108 379 5 112 96 220 7 047 6 Свердловская область 105 903 4 294 98 453 3 156 7 Воронежская область 102 564 3 500 95 329 3 735 8 Красноярский край 89 545 4 372 74 906 10 267 9 Иркутская область 84 231 3 626 72 147 8 458 10 Самарская область 74 984 2 600 69 977 2 407 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 6 195 232 156 178 5 547 529 491 525

Актуально на 09:07 29.07.2021 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 09:07 29.07.2021 (по московскому времени)

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