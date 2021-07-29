Глава Роспотребнадзора: локдаун — не самое эффективное средство против коронавируса
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает локдаун не самым эффективным методом сдерживания распространения коронавируса. Об этом она заявила во время онлайн-трансляции российского общества «Знание».
Новый термин — это локдаун. И некоторые страны прошли по этому пути не один, не два, уже четыре раза. Поэтому раз уж приходится его вводить четыре раза, ну значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун.
Попова объяснила, что остановка работы предприятий и организаций не купирует инфекцию, но отрицательно влияет на экономику. «Мы же видим все это», — подчеркнула она.
«В Российской Федерации есть свой алгоритм действий, система Роспотребнадзора», — добавила Попова. По ее словам, когда весной 2020 года в России действовал локдаун, Роспотребнадзор изучил рекомендации, «как сделать так, чтобы можно было и работать, и не болеть».
Общероссийский локдаун, так называемый режим нерабочих дней, действовал с 1 апреля по 12 мая 2020 года, во время первой волны коронавируса в России. В Москве и ряде других регионов во время локдауна разрешали передвигаться только по специальным пропускам.
В 2021 году некоторые регионы России также вводили локдаун. Например, он действовал в Москве с 12 по 20 июня, в Бурятии — с 27 июня по 11 июля. Кроме того, с 16 июля локдаун действует в Туве.
1
Москва
2
Санкт-Петербург
3
Московская область
4
Нижегородская область
5
Ростовская область
6
Свердловская область
7
Воронежская область
8
Красноярский край
9
Иркутская область
10
Самарская область
Актуально на 09:07 29.07.2021 (по московскому времени)