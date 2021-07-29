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Стань агентом лета!

Глава Роспотребнадзора: локдаун — не самое эффективное средство против коронавируса

Источник: Российское общество «Знание»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает локдаун не самым эффективным методом сдерживания распространения коронавируса. Об этом она заявила во время онлайн-трансляции российского общества «Знание».

Новый термин — это локдаун. И некоторые страны прошли по этому пути не один, не два, уже четыре раза. Поэтому раз уж приходится его вводить четыре раза, ну значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун.

Попова объяснила, что остановка работы предприятий и организаций не купирует инфекцию, но отрицательно влияет на экономику. «Мы же видим все это», — подчеркнула она.

«В Российской Федерации есть свой алгоритм действий, система Роспотребнадзора», — добавила Попова. По ее словам, когда весной 2020 года в России действовал локдаун, Роспотребнадзор изучил рекомендации, «как сделать так, чтобы можно было и работать, и не болеть».

Общероссийский локдаун, так называемый режим нерабочих дней, действовал с 1 апреля по 12 мая 2020 года, во время первой волны коронавируса в России. В Москве и ряде других регионов во время локдауна разрешали передвигаться только по специальным пропускам.

В 2021 году некоторые регионы России также вводили локдаун. Например, он действовал в Москве с 12 по 20 июня, в Бурятии — с 27 июня по 11 июля. Кроме того, с 16 июля локдаун действует в Туве.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

1 495 775
25 398
1 346 237
124 140

2

Санкт-Петербург

522 970
19 040
497 738
6 192

3

Московская область

380 867
7 117
309 155
64 595

4

Нижегородская область

138 947
4 984
126 593
7 370

5

Ростовская область

108 379
5 112
96 220
7 047

6

Свердловская область

105 903
4 294
98 453
3 156

7

Воронежская область

102 564
3 500
95 329
3 735

8

Красноярский край

89 545
4 372
74 906
10 267

9

Иркутская область

84 231
3 626
72 147
8 458

10

Самарская область

74 984
2 600
69 977
2 407
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
6 195 232
156 178
5 547 529
491 525
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 09:07 29.07.2021 (по московскому времени)
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