Адвокат: суд решил не продлевать арест обвиняемому в убийстве Ксении Шеренговской. Она погибла после падения с 13 этажа

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Всеволожский суд Ленинградской области не стал продлевать арест Алексея Павловского, обвиняемого в умышленном убийстве его девушки Ксении Шеренговской. Об этом «Медузе» сообщила адвокат потерпевшей стороны Анастасия Тюняева.

Павловский находился под стражей с начала февраля, следствие просило продлить арест еще на два месяца, однако суд отказал в ходатайстве и отпустил обвиняемого под подписку о невыезде. Прокурор поддержал позицию суда.

Адвокат напомнила, что Павловскому предъявлены обвинения в убийстве — то есть в тяжком преступлении.

22-летняя Ксения Шеренговская погибла после падения с балкона 13 этажа в Мурино, пригороде Санкт-Петербурга, в ночь на 25 января. В СМИ попала видеозапись, сделанная в лифте дома за несколько часов до ее гибели — на записи Павловский избивал девушку. После этого его задержали и предъявили обвинениия в убийстве. Сам Павловский вину отрицает.

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