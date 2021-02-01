22-летняя Ксения Шеренговская выпала с балкона 13 этажа в Мурино. Ее бойфренд арестован В интернете появилось видео, как он избивает ее в ночь гибели

В Ленинградской области отправили под арест 24-летнего Алексея Павловского. Его подозревают в убийстве его девушки, 22-летней Ксении Шеренговской. В ночь на 25 января она выпала с балкона 13 этажа в Мурино, пригороде Санкт-Петербурга.

Ксения приехала в Петербург из города Сосновый Бор учиться. Но спустя несколько лет взяла академический отпуск и пошла работать. Она познакомилась с Алексеем на работе, в магазине одежды, и встречалась с ним с сентября. Павловский оставался в квартире девушки в Мурино, сказал 47.ru отец погибшей Николай. Родители знали про него, но не были с ним знакомы.

Недавно Шеренговская нашла новую работу в ювелирном магазине. В день смерти она пошла в гости к коллегам, сообщил «Комсомольской правде» дядя девушки Евгений. По версии Павловского, девушка попросила его забрать ее. Она была пьяна, стала ревновать, драться, они поругались. Вернувшись домой, Алексей якобы пошел в ванную и услышал, как хлопнула дверь балкона. Он выглянул и увидел, что Ксения сидит на перилах. Подбежал, успел схватить ее за майку, но она все равно упала, говорил Павловский 47.ru.

«Комсомольская правда» процитировала его переписку с одной из подруг погибшей. Павловский писал, что Ксения «просто хотела выпендриться» и припугнуть его, но не удержалась на перилах. Силовикам он заявил, что погибшая употребляла алкоголь, а когда выпивала, якобы била его и угрожала суицидом, рассказал «Петербургскому дневнику» источник в правоохранительных органах. СК начал проверку по факту гибели Ксении. Павловского опросили и отпустили, после чего он уехал в Иваново, откуда он родом.

В интернете появилось видео, снятое в ночь гибели девушки. Бойфренд избивал ее в подъезде

28 и 29 января в соцсетях, а затем и в СМИ стало распространяться видео с камер наблюдения в подъезде Ксении. На нем, как утверждается, сняты Шеренговская и Павловский. Они заходят в подъезд, Павловский бьет девушку ногой сзади, из-за чего она падает на колени и ударяется головой. В лифте он бьет ее кулаком в лицо. Когда они приезжают на 13 этаж, Павловский выходит из лифта, а Ксения остается. Спустя несколько секунд он возвращается и, схватив ее за куртку, выволакивает на этаж. Судя по дате и времени на видео, оно снято около трех часов ночи 25 января.

Видео содержит сцены насилия Все равно хочу увидеть

Как пишет «Петербургский дневник», это видео получили родственники Ксении. Дядя погибшей Евгений заявил, что на месте гибели девушки не проводили следственных действий, квартиру не опечатали, а соседей не опросили: «Было сделано все, чтобы выдать все за самоубийство. На мой вопрос кому-то из полицейских мне ответили: „Не лезь не в свое дело. Суицид. Все“». На следующий день Евгений сам стал ходить по соседям. По его словам, те сказали, что в ночь гибели Ксении из ее квартиры слышались крики. Жильцы дома якобы дважды вызывали полицию, но никто не приехал. Одна из соседок посоветовала родственникам запросить у управляющей компании дома записи с камер видеонаблюдения. Видео предоставили 27 января. О том, запрашивали ли эти записи правоохранительные органы, у родственников информации нет.

По словам Евгения, соседи сказали, что Алексей и раньше мог ударить Ксению. Татьяна, которую «Петербургский дневник» представил как лучшую подругу погибшей, заявила, что Алексей производил впечатление спокойного человека, но когда напивался, становился агрессивным: «Он кричал на нее сильно. Были случаи, когда он ее избивал, она мне присылала . Когда трезвел, клялся, что так больше не будет, сожалел, сочувствовал». Евгений заявил изданию «Невские новости», что после новогодних праздников Ксения приходила к матери с синяком под глазом.

Соседка Шеренговской по имени Валерия рассказала 47.ru, что в ночь гибели Ксении вышла на балкон второго этажа покурить и увидела пару: «Он говорит, что любит ее, дуру, она вырывается. Слышу звук пощечины. Потом он стал ее сзади придушивать, как котенка. Она кричала: „Мама, мамочка“. Плакала навзрыд. Потом они пошли».

Родственники и друзья погибшей заподозрили ее бойфренда в убийстве. Он настаивал на своей невиновности и говорил о травле

В разговоре с «Комсомольской правдой» дядя погибшей Евгений заявил, что после того, как Ксения упала с балкона, Алексей не вызвал полицию — это сделали соседи. Эту информацию подтвердил источник «Петербургского дневника» в правоохранительных органах.

Родственники Ксении считают, что перед приездом полиции Алексей успел прибраться, но пытался это скрыть, создав легкий беспорядок. «Мусорное ведро было пустое. Такое ощущение, что все сначала протерли, а потом тут бутылочку бросили, там какой-то кусочек кинули», — сказал Евгений.

Кроме того, Павловский заявил, что выбежал к Ксении в одних носках и футболке, но 47.ru показал видео из лифта, из которого следует, что на нем была еще как минимум толстовка. «Петербургский дневник» со ссылкой на друзей Ксении пишет, что в ванной был якобы выломан дверной замок, а на балконе нашли клок волос.

Ксению похоронили 28 января на кладбище под Сосновым Бором. В день похорон родственники и друзья решили обнародовать историю гибели девушки. «Вышли на все новостные медиа. Хотим предать это огласке, чтобы все знали, что Ксюшка не сама… что ее убили», — сказал дядя погибшей «Петербургскому дневнику». При подготовке материала про гибель Ксении изданию заявили в СК, что не видят криминального следа в случившемся.

Уголовное дело об убийстве возбудили 29 января — в тот же день, когда про смерть Ксении стали массово писать СМИ. 30 января задержали Павловского. Он к тому времени успел поговорить с журналистами нескольких изданий. Павловский признал, что бил Ксению в подъезде, но утверждал, что в квартире уже не трогал ее, и настаивал на своей невиновности. «Сейчас идет от всех травля. Я боюсь всей этой травли, боюсь за свою семью, им уже пишут. Пишут, что будет физическая расправа. Завтра напишу заявление в полицию. Я так понимаю, что ее подруга все выложила в интернет», — сказал Алексей 78.ru.

Ольга Корелина