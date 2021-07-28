Власти США продали единственную копию альбома Wu-Tang Clan. Раньше она принадлежала «самому ненавистному» американскому финансисту Мартину Шкрели

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Власти США продали альбом «Once Upon a Time in Shaolin», выпущенный рэп-группой Wu-Tang Clan в единственном экземпляре. Об этом 27 июля сообщил офис прокурора Восточного округа Нью-Йорка.

Раньше альбом принадлежал американскому бизнесмену Мартину Шкрели, который в 2018 году получил семь лет тюрьмы за финансовые махинации. Тогда суд обязал его выплатить также больше 60 миллионов долларов пострадавшим от его действий инвесторам и больше семи миллионов долларов — государству. Альбом Wu-Tang Clan был изъят в рамках конфискации активов Шкрели.

Кто и за какую сумму купил альбом, офис прокурора не раскрывает. Вероятно, это был не отдельный человек, а группа людей или компания, пишет The New York Times со ссылкой на источник.

Деньги от продажи альбома пошли на выплату долга Шкрели перед государством. Сейчас этот долг полностью закрыт, заявил офис прокурора. С учетом того, что еще в апреле сумма долга составляла, по данным властей США, 2,2 миллиона долларов, можно предполагать, что альбом был продан за эту или большую сумму, отмечает The New York Times.

Мартин Шкрели стал известен после того, как его фармацевтическая компания Turing Pharmaceuticals купила права на используемый в терапии ВИЧ-инфекции препарат дараприм и подняла цену на него в 41 раз. Это вызвало критику со стороны потребителей и политиков, Шкрели называли «самым ненавистным» гражданином США.

Альбом «Once Upon a Time in Shaolin» был записан в 2014 году и выпущен в единственном экземпляре. Шкрели купил его в 2015 году за два миллиона долларов. Позднее он устроил видеотрансляцию, в которой включал отрывки из альбома. Незадолго до вынесения приговора по делу о финансовых махинациях Шкрели пытался продать пластинку на eBay.

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