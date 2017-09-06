Мартин Шкрели выставил на eBay единственный экземпляр альбома Wu-Tang Clan, который он купил за два миллиона долларов

eBay
18:09, 6 сентября 2017
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Американский миллионер Мартин Шкрели выставил на продажу на онлайн-площадке eBay принадлежащий ему единственный экземпляр альбома Once Upon a Time in Shaolin рэп-группы Wu-Tang Clan, который он купил за два миллиона долларов.

Лот был опубликован на сайте вечером 5 сентября по американскому тихоокеанскому времени (утром 6 сентября по Москве) Стартовая цена, согласно истории торгов, была 1 доллар. На момент публикации за пластинку предлагали более 100500 долларов; за час цена выросла до 200 тысяч. Аукцион продлится до 16 сентября.

В описании лота Шкрели написал, что в свое время купил альбом, чтобы отблагодарить Wu-Tang Clan за их творчество, но столкнулся с пренебрежительными высказываниями со стороны участников группы.

«Мир не смог увидеть мою цель — дать музыке серьезную цену. Мне любопытно, сможет ли мир оценить музыку так же, как я», — написал он. Половину полученных денег Шкрели планирует отправить на медицинские исследования.

Шкрели добавил, что «в любой момент может отменить продажу или сломать пластинку из-за разочарования».

Мартин Шкрели стал широко известен после того, как его фармацевтическая компания Turing Pharmaceuticals, купив права на производство используемого в терапии ВИЧ-инфекции лекарства дараприм, подняла цену на препарат в 41 раз.
Группа Wu-Tang Clan выпустила альбом Once Upon In Shaolin в единственном экземляре по аналогии с произведениями других видов искусства. Когда выяснилось, что покупателем пластинки стал Шкрели, продюсер группы Роберт Диггз сказал, что договоренность была достигнута до того, как стало известно о деятельности миллионера.
В 2017 году присяжные признали Шкрели виновным в мошенничестве с ценными бумагами и в преступном сговоре.

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