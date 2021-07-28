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Президент США Джо Байден заявил, что проблемы в российской экономике делают президента РФ Владимира Путина еще более опасным. Об этом он сказал, выступая в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки США.

Я встречался с господином Путиным. У него есть реальная проблема. Он возглавляет экономику, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, и больше ничего. Больше ничего. Эта экономика — восьмая из самых маленьких или самых больших в мире? Он знает, что у него есть реальная проблема, что делает его еще более опасным, на мой взгляд.

Президент США среди прочего заявил, что власти России распространяют дезинформацию, чтобы повлиять на . «Посмотрите, что Россия уже делает по поводу выборов 2022 года и дезинформации. Это очевидное нарушение нашего суверенитета», — сказал Байден.

В своем выступлении американский лидер также упомянул кибератаки, в том числе совершенные с помощью вирусов-вымогателей, которые, по его словам, могут нанести ущерб в реальном мире. «Если мы окажемся в состоянии войны, настоящей войны со стрельбой с крупной державой, то это будет следствием действий в киберпространстве», — добавил Байден.

В начале июля хакерская группировка, предположительно связанная с Россией, устроила крупномасштабную атаку на тысячу американских компаний с помощью программы-вымогателя. Тогда Джо Байден заявлял, что «не уверен», что к ней причастны российские власти. Через несколько дней агентство Bloomberg сообщило, что хакерская группировка Cozy Bear (АРТ29), которую США связывают со Службой внешней разведки России, взломала компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии.

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