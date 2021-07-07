Bloomberg: российские хакеры взломали серверы комитета Республиканской партии США

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Хакерская группировка Cozy Bear, которую в США связывают со Службой внешней разведки России, взломала компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Атака была совершена на прошлой неделе. Какие данные могли получить в распоряжение или украсть хакеры, неизвестно.

Новость дополняется.

3 июля Bloomberg сообщал, что некая хакерская группировка, связанная с Россией, устроила крупномасштабную атаку с помощью программы-вымогателя, от которой пострадали более 1000 компаний. Президент США Джо Байден сообщил, что «не уверен» в том, что российские власти причастны к атаке.

По данным властей США, группировка Cozy Bear стояла за взломом серверов Национального комитета Демократической партии летом 2016 года.

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