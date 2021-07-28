На границе Армении и Азербайджана произошел бой. Погибли трое армянских военных, с обеих сторон есть раненые

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В ночь на 28 июля на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка, в результате которой погибли не менее трех человек. Бои начались на границе между Гегаркуникской областью Армении и Кельбаджарского района Азербайджана.

Министерство обороны Армении утверждает, что боевые действия начал Азербайджан, который «пытается улучшить свои позиции, создав благоприятные условия для продвижения». По данным ведомства, погибли трое армянских военных, еще двое получили ранения. В министерстве отметили, что Азербайджан начал наступление перед российско-армянскими переговорами в Москве.

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что атаку начали вооруженные силы Армении, которые «из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии». Ранения получили двое азербайджанских военных. Азербайджан призвал Армению «начать переговоры по государственной границы».

Минобороны Азербайджана также сообщило, что приняло предложение России прекратить огонь на границе с Арменией с 10 утра по местному времени (9 утра по Москве). В министерстве утверждают, что, несмотря на это, Армения якобы продолжила обстреливать позиции Азербайджана.

В Минобороны Армении сообщили, что к 9:20 утра (8:20 по Москве) отбросили азербайджанские части на исходные позиции, после чего перестрелка продолжилась.

Обострение на армяно-азербайджанской границе началось 12-13 мая, когда военные армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Азербайджан объяснил это мерами по охране границы.

После обострения на границе Армения попросила Россию о военной помощи. В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что обсуждал с Москвой размещение российских пограничников на границе с Азербайджаном.

Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября шли боевые действия между Арменией и Азербайджаном. По итогам нового военного противостояния Азербайджан получил контроль примерно над половиной территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.