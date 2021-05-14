Пашинян попросил Путина о военной помощи из-за обострения на армяно-азербайджанской границе

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Ранее Пашинян заявил, что 12 мая военнослужащие Азербайджана пересекли границу Армении в районе озера Севлич и продвинулись вглубь страны на три с половиной километра. Азербайджан объяснил это мерами по охране границы.

По словам Пашиняна, 13 мая была достигнута договоренность о том, что 14 мая военнослужащие Азербайджана покинут территорию Армении. Но она была выполнена лишь частично, утверждает Пашинян.

Есть территории, которые азербайджанцы покинули. Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи.

Также Пашинян обратился в в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Он добавил, что Франция готова оказать военное содействие в разрешении кризиса в рамках мандата ООН.

Озеро Севлич находится между Сюникской областью Армении и Лачинским районом Азербайджана, который в 1992-2020 годах контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика и который азербайджанская армия заняла в результате вооруженного конфликта осенью 2020 года.

Согласно соглашению о прекращении конфликта, Армения должна была передать Азербайджану Лачинский район. При этом там был организован Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах с Арменией и охраняется российскими миротворцами.

Через Сюникскую область Армении, согласно мирному договору, должен пройти коридор из Азербайджана в Нахичевань — азербайджанский .

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