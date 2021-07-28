Граждан России и Армении осудили по делу о передаче Украине деталей для С-300

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Ростовский областной суд признал россиянина Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна виновными в государственной измене и шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным спецслужбы, фигуранты дела собирали данные о клистронах, входящих в состав зенитно-ракетных систем С-300, и передавали образцы в Украину.

По версии ФСБ, Лобов хранил оборудование в подвале своего дома, а Хачатрян перемещал образцы в Украину через людей, живущих на российско-украинской границе. «Конечным получателем клистронов выступила государственная компания „Укроборонпром“», — заявили в ФСБ.

Дениса Лобова приговорили к девяти с половиной годам, Арарата Хачатряна — к десяти годам и пяти месяцам. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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