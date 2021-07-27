В Москве перед встречей с избирателями задержали кандидата в депутаты Госдумы Анастасию Удальцову

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В Москве задержали кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову. Об этом она сама сообщила в телеграме.

По словам Удальцовой, ее вместе с несколькими сопровождающими задержали перед встречей с избирателями в районе Нагатинский Затон. Причины задержания ей не пояснили. «Говорили что-то про масочный режим», — сказала она МБХ медиа.

Как заявила Удальцова, ее привезли в ОВД, где ей сообщили о предстоящей беседе с «высоким начальством».

Обновлено. Примерно через три часа после задержания Удальцову и задержанных вместе с ней отпустили без составления протоколов.

Анастасия Удальцова — супруга координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Он сам не может участвовать в выборах из-за судимости по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади.

Удальцова 25 июля была официально зарегистрирована кандидатом в Госдуму от КПРФ по Нагатинскому одномандатному избирательному округу Москвы № 201.

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