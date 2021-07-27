Роскомнадзор потребовал от «Тайги.инфо» удалить публикацию о домашнем насилии в семье жителя Иркутска, угрожавшего сбросить ребенка с 13-го этажа
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Роскомнадзор потребовал от «Тайги.инфо» удалить новость «У жены угрожавшего спрыгнуть с балкона многоэтажки с ребенком иркутянина обнаружили следы побоев», опубликованную 14 июля.
В уведомлении, поступившем в издание, говорится, что эта публикация была включена в «реестр информации, распространение которой в РФ запрещено». В новости, по версии Роскомнадзора, содержалась «информация о способах совершения самоубийства, призывы к совершению самоубийства».
«Тайга.инфо» отмечает, что новость была написана по двум источникам — официальному сообщению Следственного комитета и публикации в телеграм-канале РИА Новости, в которой говорилось, что жена жителя Иркутска Романа Терентьева обращалась в полицию с жалобой на домашнее насилие, и у нее были обнаружены следы побоев.
«Тайга.инфо» не считает, что публикация нарушала закон. Тем не менее редакция выполнила требование Роскомнадзора, но собирается обжаловать его в суде.
Житель Иркутска Роман Терентьев днем 13 июля вылез на карниз балкона одного из домов на Советской улице с ребенком на руках и угрожал сбросить его вниз с 13-го этажа. После более чем двух часов переговоров, в которых, в частности, участвовала его жена, Терентьев вернул в квартиру ребенка, а затем вернулся сам. Терентьева задержали, трехлетний ребенок в безопасности.