Житель Иркутска два часа стоял на карнизе балкона на 13-м этаже и угрожал сбросить вниз ребенка. Его задержали после переговоров, ребенка спасли

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Житель Иркутска днем 13 июля вылез на карниз балкона одного из домов на Советской улице с ребенком на руках и угрожал сбросить его вниз с 13-го этажа.

Как пишет РИА Новости, мужчина кричал, что требует встречи с женой. По словам очевидцев, сам он не собирался прыгать, но говорил, что сбросит ребенка, который, как он утверждает, не его. Ребенок цеплялся за него и громко плакал.

По данным Life, мужчина — 34-летний Роман Терентьев. Его жена дважды писала на него заявления в полицию об угрозе жизни и здоровью: первое было написано еще 9 мая и по нему уже возбуждено уголовное дело, второе — позавчера.

Жену Терентьева полиция привезла к дому для переговоров. Как писал Life, у нее синяки на лице.

Дом был оцеплен, проход пешеходов по улице временно ограничен, сообщает ТАСС. Под балконом развернули специальную конструкцию, которая должна помочь выжить при падении с высоты, писала Baza.

Около 13:55 по московскому времени — после почти двух часов переговоров с полицией и спасателями — стало известно, что мужчина вернул в квартиру ребенка, а затем вернулся сам. Терентьева задержали, трехлетний ребенок в безопасности.

Житель Иркутска угрожал выбросить ребенка с 13 этажа Meduza