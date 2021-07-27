Пятерых участников митинга во Владикавказе против ковидных ограничений приговорили к реальным срокам по делу о массовых беспорядках

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Суд Ростова-на-Дону вынес приговор пятерым жителям Северной Осетии по делу о массовых беспорядках на митинге во Владикавказе против ковидных ограничений весной 2020 года.

Как сообщает «Коммерсант», двое из подсудимых — Аслан Гасиев и Заза Царитов — полностью признали свою вину в участии в беспорядках и получили по пять лет лишения свободы. Трое других — Артур Бугулов, Магомед Кадыров и Давид Окруашвили — отказались признать обвинение в полном объеме, заявив, что оказались рядом с местом событий случайно, а затем были вовлечены в движущуюся толпу. Судья назначил Бугулову и Окруашвили по пять лет и три месяца лишения свободы, а Кадырову — пять лет и шесть месяцев заключения.

20 апреля 2020 года на площадь Свободы в центре Владикавказа вышли около 2,5 тысяч местных жителей, которые протестовали против режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Митингующие потребовали оказания помощи потерявшим работу из-за ковидных ограничений, а также отставки правительства Северной Осетии. Демонстрантов стала разгонять полиция, в ответ они забросали силовиков камнями. Сообщалось о 69 задержанных и 17 пострадавших полицейских.

Рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного по итогам митинга, перенесли из Владикавказа в Ростов-на-Дону по ходатайству Генпрокуратуры РФ. В ведомстве это мотивировали тем, что участники митинга «способны оказать воздействие на судей Северной Осетии и соседних регионов», пишет «Коммерсант». 28 июля в Ростове-на-Дону будет оглашен приговор еще пятерым обвиняемым по этому делу.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег