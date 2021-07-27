КПРФ проведет пикеты по всей России в поддержку Павла Грудинина, которого ЦИК не допустил до выборов

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КПРФ проведет пикеты по всей России в поддержку бизнесмена Павла Грудинина, которого ЦИК отказался зарегистрировать кандидатом на выборы в Госдуму. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на зампредседателя ЦК партии Владимира Кашина.

Акции планируется провести 30 и 31 июля, а также 1 августа. Помимо этого, КПРФ планирует подать заявки на митинги 14 и 19 августа, а также на 1 сентября. «Если акции не согласуют, то у нас есть рабочие механизмы, чтобы обойти эти запреты. Красные в городах будут», — сказал Кашин.

По словам политика, коммунисты планируют добиваться восстановления Грудинина в федеральном списке, а акции позволят максимально привлечь внимание общественности к ситуации.

Мы выйдем, чтобы поддержать Грудинина, но не только его — есть другие наши товарищи, против которых власть выставляет спойлеров. Их мы тоже будем поддерживать. Еще вот на [Николая] Бондаренко в Саратове давят тоже.

ЦИК 24 июля исключил Грудинина из федерального списка КПРФ, объяснив это наличием у него доли в компании в Белизе, которую он не указал в декларации. Сам Грудинин заявлял, что никаких счетов и активов за рубежом с момента его выдвижения кандидатом в президенты России и до регистрации кандидатом в депутаты Госдумы у него «нет, не было и не будет».

Павел Грудинин в марте 2018 года участвовал в выборах президента России от КПРФ. Он набрал 11,77% голосов.

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