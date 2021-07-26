Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Президент южнокорейского телеканала MBC Пак Сон-Джэ извинился за репортаж канала с открытия Олимпиады в Токио, сообщает The Korea Herald.

MBC использовал оскорбительные изображения и подписи во время освещения церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Еще одна неприемлемая подпись использовалась при освещении футбольного матча между Южной Кореей и Румынией. Как ответственный за MBC я склоняю голову и приношу свои глубочайшие извинения разочарованным зрителям за такие непростительные ошибки.

23 июля, в телетрансляции с церемония открытия Олимпиады, MBC использовал фотографии и подписи, чтобы представить олимпийские сборные разных стран. Для команды Италии было выбрано фото пиццы, Норвегии — лосося, Румынии — графа Дракулы, Украины — Чернобыльской АЭС. Маршалловы острова были представлены как «бывший ядерный полигон США», а Сирия — как страна, в которой «уже 10 лет продолжается гражданская война». Как в эфире MBC представили Россию, не сообщалось.

В соцсетях раскритиковали ассоциации и описания, использованные MBC. В конце трансляции канал извинился за «неприемлемые изображения и подписи». 24 июля MBC еще раз выступил с извинениями в твиттере, пояснив, что изображения и подписи были предназначены для того, чтобы зрителям было легче распознать сборные разных стран во время церемонии открытия Олимпиады. MBC пообещал не допускать подобных инцидентов в будущем.

При этом уже 25 июля канал раскритиковали за надпись «Спасибо, Марин», которая появилась во время матча между олимпийскими сборным Южной Кореи и Румынии. Надпись касалась автогола, который забил румынский футболист Рэзван Марин.

В 2008 году Комиссия по связи Южной Кореи оштрафовала канал MBC за подписи, которыми он сопроводил выход сборных на Олимпиаде в Пекине. Тогда MBC назвал Судан страной с многолетней гражданской войной, а Зимбабве — государством с «убийственной инфляцией».

Читайте также

Церемония открытия Олимпиады в Токио. Самые яркие моменты

Читайте также

Церемония открытия Олимпиады в Токио. Самые яркие моменты

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег