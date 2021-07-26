В Санкт-Петербурге женщина попыталась прогнать с игровой площадки детей с аутизмом. СК начал доследственную проверку

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В Санкт-Петербурге Следственный комитет начал доследственную проверку после распространения видео, на котором жительница комплекса «Балтийская жемчужина» попыталась прогнать с игровой площадки детей с аутизмом.

Видео конфликта появилось днем 26 июля в группе «Балтийской жемчужины» во «ВКонтакте». На нем женщина утверждает, что играющие на площадке дети с особенностями развития напугали ее ребенка и требует от сопровождавших детей тьюторов из центра «Какая разница» покинуть площадку и больше не приводить туда детей.

«У вас свои должны быть карантины», — заявляет женщина и подчеркивает, что ей уже удалось выгнать с площадки жилого комплекса воспитанников близлежащих детских садов.

На видео женщина также несколько раз бьет по руке тьютора, требуя прекратить снимать ее на мобильный телефон (при этом она сама ведет запись). Сотрудники «Какой разницы» сообщили, что из-за этого написали заявление в полицию.

В СК, комментируя решение о доследственной проверке, отметили, что женщина «высказывалась в адрес детей в грубой форме».

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