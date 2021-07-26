Любовь Соболь потребовала снять Вячеслава Володина с выборов в Госдуму

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Соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь потребовала от председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой снять с предстоящих выборов в Госдуму спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Соответствующее обращение Соболь опубликовала в телеграме.

Она обвинила Володина в нарушении закона о выборах депутатов Госдумы, который запрещает зарегистрированным кандидатам использовать преимущества своего служебного положения, в том числе бесплатно пользоваться государственным транспортом для предвыборной деятельности.

Володин, как утверждает Соболь, после регистрации кандидатом на выборы в Госдуму 11 июля как минимум трижды летал в Саратов и из Саратова (оттуда он выдвигается в Госдуму) на самолетах специального летного отряда «Россия», который подчинен управлению делами президента России.

Таким образом, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Володин В.В. после 11 июля 2021 года неоднократно пользовался гражданским воздушным судном, принадлежащим Российской Федерации для полетов в город Саратов и возвращению из Саратова в Москву в целях осуществления деятельности, способствующей избранию себя в депутаты Государственной Думы РФ, то есть использовал преимущества своего должностного положения.

На прошлой неделе выпустил расследование, в котором говорилось, что Вячеслав Володин регулярно летает в Саратовскую область на самолете Falcon 7X с надписью «Россия» и российским флагом. Самолеты с такой ливреей обслуживает специальный летный отряд «Россия», который перевозит первых лиц государства.

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