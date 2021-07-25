В Забайкалье восстановили движение поездов по Транссибу. Его прервали два дня назад из-за рухнувшего железнодорожного моста

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В Забайкалье восстановлено движение поездов по Транссибирской магистрали. Оно было прервано из-за обрушившегося моста через реку Ареда.

Первым по мосту проехал пассажирский поезд № 11 Владивосток — Самара.

В РЖД подчеркнули, что железнодорожное сообщение «восстановлено за рекордные двое суток». Работы при этом будут продолжаться до открытия второй нитки моста.

Мост на перегоне между станциями Куэнга и Укурей обрушился 23 июля, это произошло из-за сильных осадков, которые в последние дни шли в регионе.

Пассажиров задержанных поездов РЖД частично перевозили на самолетах и автобусах. Всего, по данным самой компании, в объезд разрушенного моста были перевезены пассажиры 18 поездов.

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