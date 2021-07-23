На Транссибе встали поезда из-за рухнувшего железнодорожного моста. Движение пообещали восстановить за два дня

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23 июля движение поездов по Транссибирской железнодорожной магистрали остановили в обоих направлениях после обрушения моста в Забайкальском крае. Переправа через реку Ареда рухнула на перегоне между станциями Куэнга и Укурей в Сретенском районе. Это случилось после обильных осадков, сообщили в МЧС. На сайте краевого правительства сказано, что мост рухнул «из-за смыва опоры». В результате происшествия никто не пострадал. На место направили противоразмывные и восстановительные поезда.

«Это пока самая серьезная проблема», — написал в телеграме вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев, опубликовавший фотографии с места происшествия. По его словам, паводковые воды смыли шесть мостов и подмыли еще четыре. В двух районах края затопило 650 домов. Из-за размыва насыпи временно перекрыта ключевая автомобильная трасса «Амур» в Шилкинском районе.

На Транссибе задержали четыре поезда, еще часть отменили. После обрушения моста стало известно о задержке поезда Самара — Владивосток. Затем к перекрытому участку с востока подошли три поезда: Владивосток — Москва, Владивосток — Самара и Благовещенск — Чита. Пассажиров поездов планируют перевезти на автобусах до ближайших крупных железнодорожных станций, откуда они смогут продолжить поездку на поезде. Также РЖД обсуждает с авиакомпаниями перевозку пассажиров задержанных поездов на самолетах.

Забайкальская железная дорога отменила поезда дальнего следования между Читой и Благовещенском, намеченные на 24, 26 и 28 июля, и еще четыре пригородных маршрута.

«Российские железные дороги» отменили на три дня продажу билетов на поезда, следующие через поврежденный участок, «чтобы не создавать дополнительных проблем пассажирам», сообщила компания в своем телеграм-канале. Кроме того, с 23 по 25 июля несколько поездов дальнего следования будут ехать лишь часть маршрута. Так, поезда, идущие из Москвы во Владивосток, будут следовать только до Читы. Также РЖД приостановили на три дня погрузку всех грузов, которые должны отправить от станции Бушулей в Забайкальском крае на восток по Транссибу (на отправку продуктов ограничения не распространяются). «Ситуация по восстановлению движения остается сложной, в ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей в регионе», — заявили в РЖД.

Движение поездов по Транссибу планируют полностью восстановить за два-пять дней, сообщил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Такую информацию ему предоставили глава РЖД Олег Белозеров и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. По их данным, в течение двух — двух с половиной суток планируют восстановить первую ветку, в течение пяти дней — вторую ветку. Президент отметил, что из-за случившегося остановлены десятки грузовых составов.

«Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду, и продовольственные группы товаров, и все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», — сказал Путин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил вице-премьерам контролировать восстановление моста и следить, чтобы регионы не испытывали проблем с продовольствием.

И посмотрите на Транссиб

Путешествие по Транссибу — на одной (гигантской) картинке

И посмотрите на Транссиб

Путешествие по Транссибу — на одной (гигантской) картинке

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Александр Бакланов