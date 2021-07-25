Сенат Франции смягчил законопроект о ковид-пропусках для посещения ресторанов. Перед этим на акции против его принятия вышли 160 тысяч человек
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Сенат Франции внес значительные смягчающие поправки в законопроект об обязательном использовании ковид-пропусков для посещения общественных мест на фоне массовых протестов.
В частности, пропуска будут обязательными только для совершеннолетних французов, в то время как первоначально предполагалось, что они понадобятся и детям с 12 лет. Посещать веранды кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также супермаркеты можно будет без пропусков.
Сроки начала действия новых ограничений сенат предложил сдвинуть на две недели — с 30 августа до 15 сентября, чтобы дать бизнесу и населению больше времени на подготовку.
Законопроект в новой редакции должно утвердить Национальное собрание.
О планах внесения изменений в законодательство, которые позволят посещать общественные места только при наличии прививки от коронавируса или недавно сделанного теста, президент Франции Эммануэль Макрон объявил 12 июля.
За несколько часов до рассмотрения законопроекта в сенате во Франции прошли масштабные акции против его принятия, в которых приняли участие 160 тысяч человек. В некоторых городах акции закончились столкновениями с полицией, несколько человек были арестованы.