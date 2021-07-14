Макрон запретил непривитым французам сидеть в кафе и ходить в кино. За сутки после этого на вакцинацию записались 1,7 миллиона человек

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Парижане стоят в очереди у центра вакцинации. 13 июля 2021 года Kiran Ridley / Getty Images

Во Франции рекордное количество человек записались на прививку от коронавируса после того, как президент страны Эммануэль Макрон объявил, что в ближайшее время власти введут жесткие ограничения для невакцинированных.

Макрон выступил с телеобращением к нации вечером в понедельник, 12 июля. Он сообщил, что с 21 июля попасть в кинотеатры и концертные залы, а также на фестивали можно будет только при наличии цифрового паспорта здоровья, подтверждающего факт вакцинации или недавно сделанного ПЦР-теста.

С начала августа, сообщил Макрон, без цифрового паспорта нельзя будет посещать кафе, бары и торговые центры, а также купить билет на самолет или поезд дальнего следования. При этом Макрон предупредил, что с начала осени французы лишатся возможности делать ПЦР-тесты за счет государства. Он подчеркнул, что таким образом правительство рассчитывает «поощрять вакцинацию, а не умножение тестов».

Одновременно президент Франции рассказал о планах ввести обязательную вакцинацию медицинских работников. По замыслу правительства, тех, кто откажется делать прививку, с 15 сентября будут отстранять от исполнения обязанностей без сохранения зарплаты.

Новые ограничительные меры власти объясняют опасностью распространения во Франции штамма дельта. В последние две недели заболеваемость в 60-миллионной стране, которая в июне достигла годовых минимумов, вновь стала быстро расти, увеличившись с 1985 случаев 25 июня до 6950 13 июля. По данным министерства здравоохранения Франции, на дельту приходится более половины заражений. К началу августа власти ожидают роста заболеваемости до 20 тысяч случаев в сутки.

Объявление о новых ограничениях привело к резкому росту числа желающих сделать прививку — в течение 24 часов после обращения Макрона на вакцинацию записались 1,7 миллиона человек. 13 июля, на следующий день после выступления президента, первую дозу вакцины получили рекордные 792 339 человек — почти в полтора раза больше, чем в среднем ежедневно прививались в течение предыдущего месяца.

Как отмечает Reuters, из всех нововведений наибольшие вопросы вызвало предложение не пускать непривитых в супермаркеты и торговые центры — крупнейшие ритейлеры заявили, что у них нет возможности отслеживать и проверять всех входящих, а также назвали труднопредставимой ситуацию, когда кого-то могут не пустить купить еды или лекарств из-за отсутствия прививки. Помимо этого, недовольство бизнеса вызвали сроки, отведенные на вакцинацию — к началу августа привить обслуживающий персонал торговых центров просто не представляется возможным. В ответ на это власти заявили, что сотрудникам будет дана отсрочка и полностью привиться они обязаны до 30 августа.

Большинство французов поддерживают новые правила. Опрос, проведенный 12-13 июля показал, что 76% положительно относятся к идее требовать сертификат о вакцинации у тех, кто покупает билет на поезд, 66% — у тех, кто ходит на массовые мероприятия, 53% — у посетителей кафе.

Всего во Франции к 12 июля привили 53% населения — 38% уже завершили процесс вакцинации, остальные получили только первую дозу.

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Григорий Левченко