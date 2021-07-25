Сборная США по баскетболу проиграла стартовый матч на Олимпиаде. Это первое поражение американцев на Играх за 17 лет
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Сборная США по баскетболу проиграла Франции в стартовом матче баскетбольного турнира Олимпиады. Поражение в рамках Игр стало для американцев первым с 2004 года.
Встреча закончилась со счетом 83:76 (15:22, 22:23, 25:11, 21:20) в пользу французов.
Самым результативным игроком в составе французов стал Эван Фурнье с 28 очками, у американцев — Джру Холидей (18 очков).
Следующий матч сборная США проведет против Нигерии 27 июля. Французы в тот же день сыграют с Японией.
С 1992 года, когда спортсмены из НБА начали принимать участие в Олимпиадах, сборная США проигрывала матчи лишь в 2004 году в Афинах (тогда она в итоге заняла третье место). На остальных шести Играх американцы суммарно одержали 48 побед в 48 играх.