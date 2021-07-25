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МВД: за полгода в России произошло 180 аварий с участием электросамокатов. В них погибли пять человек

Источник: ТАСС

В первом полугодии 2021 года в России было зарегистрировано 180 ДТП с электросамокатами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы МВД.

В результате этих ДТП, по данным МВД, погибли пять человек, 188 получили ранения. 

В МВД отметили, что статус средств индивидуальной мобильности все еще не определен, разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс России. «Его актуальная редакция в адрес МВД России в установленном порядке не поступала», — добавили в пресс-центре.

ТАСС

На фоне распространения электросамокатов и увеличения ДТП с их участием ограничения на их движение уже ввели власти Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве скорость электросамокатов ограничили 25 километрами в час, в Петербурге — 20 километрами в час. В парковых зонах и в местах большого скопления пешеходов скорость должна быть еще ниже.

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