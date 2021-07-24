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Сроки проведения основного этапа Всероссийской переписи населения передвинули на две недели. Она пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на проект постановления правительства, где указаны новые сроки.

В Росстате сообщили агентству, что перепись на стационарных участках пройдет с 15 октября по 14 ноября, а на сайте «Госуслуг» — с 15 октября по 8 ноября. Такое решение, сказали в Росстате, приняли «в рамках рабочей дискуссии с руководством регионов».

«Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования (19 сентября)», — сообщили в Росстате.

Основной этап переписи населения перенесли в третий раз. Изначально перепись планировали провести в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки проведения сдвинули на апрель 2021 года, а затем — на осень. В июне правительство РФ приняло постановление, согласно которому перепись должна была пройти с 1 по 31 октября 2021 года.

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