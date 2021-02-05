Правительство России решило перенести основной этап Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года. Об этом сообщил замглавы Росстата Павел Смелов, передает «Интерфакс».

По его словам, основная причина переноса — «не совсем ясная картина с эпидемиологической обстановкой».

Мы видим, что улучшение, конечно, идет по всем показателям… но все-таки мы не знаем, как дальше будет складываться ситуация. И нужно провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

Новую дату переписи определит правительство своим постановлением. Его подготовят в течение месяца.

Перепись населения переносится уже второй раз. Изначально ее планировали провести в октябре 2020 года, но из-за пандемии отложили на апрель 2021-го.

Первые результаты переписи теперь появятся в январе-феврале 2022 года. Ранее планировалось, что они будут готовы к концу 2021 года.