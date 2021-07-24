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Во Франции больше 160 тысяч человек вышли на акции протеста против обязательной вакцинации для посещения ресторанов

Источник: BFM TV

Около 161 тысячи человек вышли 24 июля на улицы разных городов Франции, протестуя против новых антиковидных мер французского правительства, сообщает BFM TV, ссылаясь на данные полиции.

В Париже протестовали около 11 тысяч человек. Демонстранты собрались в трех разных местах. Сотни радикально настроенных участников вышли на проезжую часть на Елисейских полях, блокировав движение, и атаковали полицейских. Против них применили слезоточивый газ. Девять человек задержали.

Столкновения между полицейскими и протестующими также прошли в Лионе, где против демонстрантов использовали слезоточивый газ. Здесь задержали четырех человек. На демонстрации в Монпелье пострадали журналисты.

Жители Франции протестуют против обязательной вакцинации от коронавируса. С 21 июля французы без прививки или отрицательного ПЦР-теста не могут ходить в кинотеатры и концертные залы, с начала августа им запретят посещать бары, рестораны, а также покупать билеты на поезда и самолеты. Обязательную вакцинацию также ввели среди медицинских работников — под угрозой увольнения они должны привиться до 15 сентября.

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