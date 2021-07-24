Во Франции больше 160 тысяч человек вышли на акции протеста против обязательной вакцинации для посещения ресторанов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Около 161 тысячи человек вышли 24 июля на улицы разных городов Франции, протестуя против новых антиковидных мер французского правительства, сообщает BFM TV, ссылаясь на данные полиции.

В Париже протестовали около 11 тысяч человек. Демонстранты собрались в трех разных местах. Сотни радикально настроенных участников вышли на проезжую часть на Елисейских полях, блокировав движение, и атаковали полицейских. Против них применили слезоточивый газ. Девять человек задержали.

Столкновения между полицейскими и протестующими также прошли в Лионе, где против демонстрантов использовали слезоточивый газ. Здесь задержали четырех человек. На демонстрации в Монпелье пострадали журналисты.

Жители Франции протестуют против обязательной вакцинации от коронавируса. С 21 июля французы без прививки или отрицательного ПЦР-теста не могут ходить в кинотеатры и концертные залы, с начала августа им запретят посещать бары, рестораны, а также покупать билеты на поезда и самолеты. Обязательную вакцинацию также ввели среди медицинских работников — под угрозой увольнения они должны привиться до 15 сентября.

Читайте также

Макрон запретил непривитым французам сидеть в кафе и ходить в кино. За сутки после этого на вакцинацию записались 1,7 миллиона человек

Читайте также

Макрон запретил непривитым французам сидеть в кафе и ходить в кино. За сутки после этого на вакцинацию записались 1,7 миллиона человек

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег