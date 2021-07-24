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Театр «Современник» изменил монолог Лии Ахеджаковой в спектакле «Первый хлеб» после жалобы «Офицеров России»

Источник: Эхо Москвы

Руководство московского театра «Современник» изменило монолог главной героини спектакля «Первый хлеб», которую играет актриса Лия Ахеджакова.

Из монолога убрали нецензурную брань, сообщает «Эхо Москвы», ссылаясь на зрителей, которые видели постановку 23 июля.

По сюжету героиня Ахеджаковой оказывается пьяной на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане. Первоначальную версию ее монолога «Офицеры России» расценили как оскорбление ветеранов.

Эхо Москвы

Общественная организация «Офицеры России» ранее пожаловалась на спектакль «Первый хлеб» руководству театра «Современник», в Генпрокуратуру РФ и мэрию Москвы. Организация заявила, что ветеранов оскорбили многие сцены из постановки, в том числе монолог героини Лии Ахеджаковой. «Офицеры России» также указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле.

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