Литве не хватило колючей проволоки для забора на границе с Беларусью. Его возводят из-за наплыва нелегальных мигрантов

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Литва приостановила строительство забора на границе с Беларусью из-за нехватки колючей проволоки, сообщил BNS замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

Власти начали переговоры с другими странами о покупке материалов, поскольку в Литве не выпускают проволоку нужного диаметра. Переговоры ведут в том числе с Данией и Словенией. По словам Абрамавичюса, «это товар специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя».

Одной из первых Литве решила помочь Эстония, которая собирается выслать 100 километров проволоки для пограничного заграждения.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что из резерва армии использовали 4,5 километра колючей проволоки, также ожидаются поставки из других стран.

В 2021 году в Литве резко выросла нелегальная миграция из Беларуси. За первые месяцы литовские пограничники задержали на границе с Беларусью более двух тысяч человек, тогда как за весь 2020 год — меньше 100. В основном в страну нелегально идут выходцы из стран Ближнего Востока и Африки.

Александр Лукашенко говорил, что Минск не будет мешать транзиту нелегальных мигрантов , поскольку страны Европы «развязали гибридную войну» против Беларуси. Вильнюс заявил, что белорусские власти специально направляют мигрантов к границе Литвы.

В начале июля в Литве ввели режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов и объявили о строительстве новой стены на границе с Беларусью за 42 миллиона евро.

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