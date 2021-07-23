ВЦИОМ: почти четверть россиян (как и 17 лет назад) считают, что геев и лесбиянок нужно лечить

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23% россиян считают, что геи, лесбиянки и другие представители ЛГБТ-сообщества являются больными людьми, которым нужна медицинская помощь. Доля людей с таким мнением существенно не меняется , свидетельствуют результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

31% участников опроса согласились с утверждением, что «сексуальная ориентация — частное дело каждого». 11% считают, что представители ЛГБТ являются «опасными людьми, их следует изолировать от общества». 13% выбрали утверждение, что гомосексуальность — это «социальная болезнь, и лечить надо само общество». 16% заявили, что представители ЛГБТ «нормальные люди, но общаться с ними мне лично не хочется».

С утверждением о том, что однополые пары должны иметь право вступать в брак, в той или иной мере согласились 12% опрошенных, не согласились — 75%.

Женщины и люди 18-24 лет (независимо от пола) относятся к гомосексуалам и однополым бракам толерантнее, чем мужчины и люди старшего возраста.

В целом отношение к представителям ЛГБТ у россиян улучшилось по сравнению с предыдущими опросами, проведенными в 2004, 2013 и 2015 годах. Уровень одобрения однополых браков, однако, пока не вернулся к показателю середины 2000-х годов.

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