Верховный суд не принял иск «Яблока» о запрете видеотрансляций с избирательных участков. Глава ЦИК называла его «подленьким»

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Верховный суд отказался принять к рассмотрению иск партии «Яблоко» к Центризбиркому о признании незаконным постановления о закрытии всеобщего доступа к видеонаблюдению на выборах. Информация об этом, пишет «МБХ медиа», появилась в картотеке Верховного суда. Причина, по которой иск не принят к рассмотрению, не указана.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее, комментируя обращение «Яблока» в суд, заявляла, что это «не только абсурдный, но весьма безответственный и даже подленький иск».

Памфилова несколько раз говорила, что затраты на организацию таких трансляций оцениваются в миллиарды рублей, которые, по мнению Памфиловой, тратятся «на удовлетворение простого любопытства „диванных наблюдателей“».

ЦИК 14 июля решил отказаться от портала публичных трансляций для всех желающих, сославшись на нехватку средств. Теперь трансляции будут доступны только на служебном портале, доступ к которому есть только у партий, кандидатов и избиркомов, и в 86 центрах общественного наблюдения, куда, как заявили в ЦИК, сможет попасть любой «заинтересованный человек».

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