Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу о пропаганде наркотиков в шоу Юрия Дудя

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Зюзинский районный суд Москвы отложил рассмотрение административного протокола о пропаганде наркотиков, составленного в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя. Судья назначила психолого-лингвистическую экспертизу по делу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Юрий Дудь после заседания суда не стал комментировать журналистам ход дела, отметив, что рассмотрение отложили. «Мне просто больше нечего сказать», — добавил Дудь.

Когда состоится следующее заседание, пока неизвестно. В карточке дела на сайте суда этой информации нет.

В апреле полиция составила административный протокол о пропаганде наркотиков после того, как на ютьюб-канале Юрия Дудя вышли интервью рэпера Моргенштерна и блогера Ивангая. Протокол составили по жалобе Лиги безопасного интернета. Глава организации Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, утверждала, что «официальные экспертизы подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью».

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег