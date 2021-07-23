Суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу о пропаганде наркотиков в шоу Юрия Дудя
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Зюзинский районный суд Москвы отложил рассмотрение административного протокола о пропаганде наркотиков, составленного в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя. Судья назначила психолого-лингвистическую экспертизу по делу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Юрий Дудь после заседания суда не стал комментировать журналистам ход дела, отметив, что рассмотрение отложили. «Мне просто больше нечего сказать», — добавил Дудь.
Когда состоится следующее заседание, пока неизвестно. В карточке дела на сайте суда этой информации нет.
В апреле полиция составила административный протокол о пропаганде наркотиков после того, как на ютьюб-канале Юрия Дудя вышли интервью рэпера Моргенштерна и блогера Ивангая. Протокол составили по жалобе Лиги безопасного интернета. Глава организации Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, утверждала, что «официальные экспертизы подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью».