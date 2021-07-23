Дорожные камеры в России научат находить машины с выключенными фарами

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Камеры на дорогах России с помощью искусственного интеллекта будут определять автомобили с выключенными фарами ближнего света и неработающими ходовыми огнями, сообщает Autonews.

Технологию станут использовать на дорожных комплексах компании «Астралаб». Уже осенью она станет доступна в 12 регионах, в том числе в Москве, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Крыму, Кабардино-Балкарии и Волгоградской области, сообщил изданию гендиректор компании Сергей Ласкин. Он отметил, что регионы сами определят, когда запустить новую функцию.

«Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии», — рассказал Ласкин.

Всего в 12 регионах, где планируют фиксировать такие нарушения, «Астралаб» обслуживает около 1500 дорожных камер, из них 600 находятся в Москве.

Штраф за езду без ходовых огней и ближнего света составляет 500 рублей.

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