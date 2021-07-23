Аргентина пригрозила разорвать контракт на покупку «Спутника V» из-за срыва поставок

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Власти Аргентины предупредили Россию, что контракт на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» «находится под угрозой официального разрыва», пишет аргентинская газета La Nacion.

Советница президента Аргентины Сесилия Никколини сообщила об этом в письме, направленном 7 июля в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается экспортом «Спутника».

Никколини назвала критической ситуацию, сложившуюся с поставками вакцины в Аргентину. В письме, которое цитирует La Nacion, сказано, что к июлю страна не получила 5,5 миллиона доз первого компонента «Спутника» и 13,1 миллиона доз второго компонента. Никколини отметила, что другие поставщики вакцин поставляют свои препараты без сбоев.

Сесилия Никколини подтвердила, что письмо подлинное, отметив, что Россия и Аргентина часто общаются. В РФПИ это пока не комментировали.

Обновлено 12:15. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что «произошла задержка», а не срыв поставок в Аргентину. По его словам, РФПИ «находится в контакте со своими контрагентами с тем, чтобы возникающие неизбежно проблемы урегулировать». Песков добавил, что «главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации».

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