Продавцы одежды и обуви предупредили о росте цен в новом сезоне на 10-20%

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Российские ретейлеры прогнозируют рост цен на одежду и обувь в новом осенне-зимнем сезоне минимум на 10%, сообщает РБК, ссылаясь на участников рынка.

В розничной сети Baon ожидают, что коллекции нового сезона подорожают на 10-15%, сказал президент сети Илья Ярошенко. Владелец компании «Глория Джинс» Владимир Мельников считает, что осенью одежда незначительно вырастет в цене, а уже в начале 2022 года она подорожает на 18-20%. Схожие оценки дал Андрей Павлов, основатель Zenden Group, сети обувных салонов Zenden, Thomas Munz и Mascotte.

По мнению ретейлеров, цены на одежду и обувь растут из-за увеличивающихся расходов на логистику и сырье. Так, стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу по сравнению с прошлым годом выросла в несколько раз. Хлопок с начала года подорожал на 35%, также растет стоимость материалов, в которых задействованы нефтепродукты. На цены влияет и ослабление рубля.

По данным Росстата, в январе-июне 2021 года розничные цены по большинству товарных категорий выросли на 4-5%. Больше всего подорожали детские трусы (на 8%, в среднем до 137 рублей за штуку) и перчатки из натуральной кожи (на 7%, до 1,9 тысячи рублей).

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